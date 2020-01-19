Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу для официального сайта клуба составил символическую сборную из футболистов, с которыми ему приходилось играть.

На позицию вратаря португалец выбрал словенца Самира Хандановича из «Интера», потому что считает того настоящим лидером и потрясающим голкипером. В защитную линию Мариу выбрал Седрика Соареша из «Саутгемптона», с которым они пересекались в сборной, Далберта из «Фиорентины», Жоао Миранду из «Интера» и Ведрана Чорлуку из «Локомотива».

В линию полузащиты Жоау Мариу поставил Дмитрия Баринова, Алексея Миранчука и Адриена Силву, а в линию атаки — Эдера из «Интера», Марко Арнаутовича и Мануэля Лансини.

Отметим, Жоау Мариу стал игроком железнодорожников в августе 2019 года, перейдя в московский клуб на правах аренды.