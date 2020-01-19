В матче 23-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев по мячу забили Вирджил ван Дейк с передачи Трента Александра-Арнольда на 14-й минуте и Мохаммед Салах с передачи Алиссона Бекера на третьей добавленной к основному времени матча минуте.

После 22 матчей команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 64 очка и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 16 баллов. Подпечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятую строчку после 23 встреч с 34 очками.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 23 января на выезде против «Вулверхэмптона». «Манчестер Юнайтед» одним днем ранее дома примет «Бернли».

Отметим, благодаря победе над «МЮ» «Ливерпуль» установил личный рекорд, сумев победить все 19 команд, участвующих в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.