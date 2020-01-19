Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о главном конкуренте «большой тройки» на Открытом чемпионате Австралии.

По словам Джоковича, Медведев должен стать основным конкурентом для него, Федерера и Надаля на Australian Open. Серб отметил, что Медведев провел пять сетов с Надалем в финале US Open, впечатляюще возвращаясь в игру, которая продолжилась почти пять часов. Джокович считает, что в этом просматривается менталитет настоящего чемпиона.

«Он среди тех немногих игроков, которые приближаются к завоеванию титула на турнире Большого шлема. Но Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и я сделаем все, чтобы не отдать им основные трофеи в 2020 году», — сказал Джокович, слова которого приводит Tennis World USA.

Ранее Даниил Медведев определил удовлетворительную планку результата на Australian Open.