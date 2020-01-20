В Петербурге в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ состоится матч между местным «Зенитом» и московским ЦСКА.

Встреча, которая пройдет в КРК «Сибур Арена», начнется в 20:00 по московскому времени.

В данный момент команда Жоана Плазы идет на пятом месте в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, одержав шесть побед и потерпев столько же поражений. Подопечные Димитриса Итудиса занимают вторую строчку в таблице после 14 встреч, выиграв десять матчей и уступив в четырех играх.

В предыдущей встрече в Единой Лиги ВТБ сине-бело-голубые 6 января на выезде обыграли «Цмоки-Минск» со счетом 80:60. ЦСКА уступил в гостях «Химкам» со счетом 80:96.

В Евролиге армейцы идут на четвертой строчке, а петербуржцы располагаются на 17-й позиции.