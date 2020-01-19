Норвежский биатлонист Йоханнес Бе опубликовал в своем Instagram первое фото сына.

Фото сделано с такого ракурса, чтобы в кадр не попало лицо малыша.

Напомним, у Йоханнеса Бе и его жены Хедды родился сын, которого назвали Густав. Это второй ребенок в семье норвежца.

Отметим, Йоханнес Бо пропускает этапы Кубка мира в январе по причине рождения ребенка. По законам Норвегии отцы имеют право на 15 недель декретного отпуска.

Йоханнес Бё на сегодняшний день идет на втором месте в общем зачёта Кубка мира, на первой строчке рейтинга расположился француз Мартен Фуркад. Третью строчку занимает его соотечественник Симон Дестье.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад дал совет своему коллеге Йоханнесу Бе по поводу новорожденного сына.