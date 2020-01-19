Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что не станет проводить поединок против Александра Усика.

По словам Фьюри, Усик не входит в его список. Фьюри назвал украинца ноунеймом и заявил, что этот бой не принесет никаких денег, потому что он иностранец, который плохо говорит по-английски.

Фьюри считает, что чемпион в супертяжелом весе должен быть только из Великобритании или Америки.

«Это так, потому что, возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Великобритания и Америка не заинтересованы в каком-то боксирующем украинце», — сказал Фьюри, слова которого приводит Boxing News 24.

Отметим, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.