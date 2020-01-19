Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Манчестер Юнайтед».

По словам Клоппа, он доволен игрой «Ливерпуля» на 85-90 процентов, мерсисайдцы действовали блестяще и доминировали, особенно в первом тайме.

Тренер считает, что в другой день его команда забила бы три гола в первом тайме, а во втором до 65-й минуты должна была действовать эффективнее. Клопп отметил, что временами «Ливерпуль» ошибался и недостаточно хорошо контролировал мяч, поэтому исход игры до конца оставался открытым.

«Но затем мы забили прекрасный, просто великолепный гол в концовке. Очень приятное чувство», — сказал Клопп, слова которого приводит ВВС.

Напомним, в матче 23-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. После 22 матчей команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 64 очка и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 16 баллов. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятую строчку после 23 встреч с 34 очками.