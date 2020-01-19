Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о Неделе звезд хоккея КХЛ.

По словам Крылова, звездный уик-энд для того и придуман, чтобы креативить и веселиться. По мнению функционера, команда дивизиона Чернышева была самой креативной. Он отметил, что проведение Матча звезд — серьезный вопрос, в котором многое зависит от состояния региона.

«Построим в Омске дворец, тогда обязательно проведём Матч звёзд. Я уверен, если у нас будет современный стадион, мы первыми проведём», — сказал Крылов, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, старая арена не могла быть эксплуатирована из-за трещины в фундаменте. На ее месте будет построен новый дворец. «Авангард» в данный момент играет в Балашихе. Команда провела в Подмосковье прошлый сезон и играет нынешний. Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что новый стадион будет построен к началу сезона-2022/23.