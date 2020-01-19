Конор Макгрегор одолел Дональда Серроне, Тириль Экхофф выиграла гонку преследования, «Ливерпуль» обыграл «МЮ». Эти и другие новости дня — в традиционной подборке главных событий на Nevasport.

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд на UFC 246 в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Йохауг выиграла гонку преследования в Чехии, Непряева — вторая

В чешском Нове Место в рамках лыжного этапа Кубка мира завершилась женская гонка преследования на 10 километров классическим стилем. Уверенную победу с серьёзным отрывом одержала норвежка Тереза Йохауг.

Экхофф победила в гонке преследования, Старых отыграла 33 позиции

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).

Фуркад выиграл мужской пасьют в Рупольдинге, Логинов — десятый

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал француз Мартен Фуркад, который выиграл третью подряд гонку, упрочив тем самым лидерство в общем зачете.

Дивизион Боброва победил команду Тарасова в финале Матча звезд КХЛ

В финале Матча звезд КХЛ сборная дивизиона Боброва одержала победу в серии буллитов над командой дивизиона Тарасова со счетом 7:6.

«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и победил все 19 команд в этом сезоне АПЛ

В матче 23-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.