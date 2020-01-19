В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома одержали победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:3.

У гостей отличились Патрис Бержерон с передач Брэда Маршанда и Давида Пастрняка на 1-й минуте, Андерс Бьорк с передач Чарли Койла и Джейка Дебраска на 3-й минуте и Давид Пастрняк на 16-й минуте встречи.

В составе хозяев по шайбе забросили Доминик Симон с передач Сидни Кросби и Патрика Хернквиста на 17-й минуте, Тедди Блюгер с передач Сидни Кросби и Криса Летанга на 21-й минуте, Джек Джонсон в меньшинстве с передачи Бренона Танева на 42-й минуте и Брайан Раст с передачи Евгения Малкина на 53-й минуте.

После 50 матчей «Бостон» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 68 очков. «Питтсбург» занимает третью строчку с 67 баллами, сыграв на один матч меньше.