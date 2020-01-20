В матче 20-го тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» дома одержала победу над «Гранадой» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе сине-гранатовых забил Лионель Месси с передачи Ивана Ракитича на 76-й минуте.

На 69-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник «Гранады» Херман Санчес.

Отметим, этот матч стал первым для Кике Сетьена у руля каталонского клуба.

После 20 матчей команда Сетьена идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 43 очка. Столько же у мадридского «Реала», идущего вторым. Подопечные Диего Мартинеса располагаются на десятой позиции в таблице с 27 баллами.

Следующий матч «Барселона» проведет 22 января на выезде против «Эйвиссы» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. «Гранада» в этот же день в гостях сыграет с «Бадалоной».