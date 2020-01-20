В рамках первого круга Australian Open российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в трех сетах над представительницей Швейцарии Жиль Белен Тайхманн.

Счет по сетам — 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась два часа и 12 минут. За это время Александрова совершила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 25. Ее соперница провела два эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейков из девяти возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии первой ракетке России предстоит встретиться с чешкой Барборой Крейчиковой, которая одержала победу над эстонкой Кайей Канепи в трех сетах — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Матч пройдет 22 января, начало запланировано на 2:00 по московскому времени.