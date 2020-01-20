В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома одержала победу в серии буллитов над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1.

В составе хозяев единственный гол забить удалось Андрею Свечникову, который отличился на 6-й минуте с передач Бретта Песса и Нино Нидеррайтера. У «островитян» шайбу забросил Андерс Ли с передач Кейси Сизикаса и Скотта Мэйфилда на 40-й минуте встречи.

Победный буллит в серии забросил форвард «Каролины» Джастин Уильямс.

После 48 матчей «Нью-Йорк Айлендерс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточно конференции НХЛ, имея в активе 61 очко. «Каролина» располагается на седьмой строчке с 59 баллами, сыграв на один матч больше.

Следующий матч «Айлендерс» проведут 22 января на выезде против «Рейнджерс», «Каролина» в этот же день примет «Виннипег».