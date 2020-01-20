В рамках первого круга Australian Open российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в двух сетах от представительницы Китая Чжэн Сайсай.

Счет по сетам — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась один час и 14 минут. За это время Калинская не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из одного. Ее соперница провела шесть эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала четыре брейав из 12 возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии китайской теннисистке предстоит встретиться с четвертой ракеткой мира, японкой Наоми Осакой, которая одержала победу над представительницей Чехи Марией Боузковой в двух сетах — 6:2, 6:4. Матч пройдет 22 января, начало запланировано на 2:00 по московскому времени.