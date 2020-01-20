Баскетбольные клубы «Зенит» и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Игра будет проходить на стадионе «Сибур Арена» сегодня, 20 января, и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть здесь.

В данный момент команда Жоана Плазы идет на пятом месте в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, одержав шесть побед и потерпев столько же поражений. Подопечные Димитриса Итудиса занимают вторую строчку в таблице после 14 встреч, выиграв десять матчей и уступив в четырех играх.

В предыдущей встрече в Единой Лиги ВТБ сине-бело-голубые 6 января на выезде обыграли «Цмоки-Минск» со счетом 80:60. ЦСКА уступил в гостях «Химкам» со счетом 80:96.