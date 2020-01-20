Встречи первого круга Australian Open были прерваны из-за дождя.

Продолжаются только те матчи, которые проходят на кортах с крышей.

Ранее россиянка Екатерина Александрова одержала победу в трех сетах над представительницей Швейцарии Жиль Белен Тайхманн. Две ее соотечественницы не смогли преодолеть первый раунд: Анна Калинская потерпела поражение в двух сетах от представительницы Китая Чжэн Сайсай, а Анастасия Потапова потерпела поражение в двух сетах от представительницы США Серены Уильямс.

Отметим, Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля, призовой фонд турнира в Мельбурне составляет 43 миллиона долларов.

В прошлом году победителем мужских соревнований стал серб Новак Джокович, среди женщин победу одержала японка Наоми Осака.