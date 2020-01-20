Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о развитии фигурного катания и своем прогрессе.

По словам Туктамышевой, если бы ее карьера сложилась по-другому, лучше, то неизвестно, как долго бы продлилась карьера фигуристки. Россиянка отметила, что фигурное катание сильно омолодилось, и до 23 лет мало кто выступает. Туктамышева отметила, что благодаря той скорости, с которой развивается вид спорта, ее фигурное катание тоже прогрессирует.

«А так — я доказываю себе и, наверное, другим, что благодаря хорошо поставленной технике, хорошей подготовке, хорошему эмоциональному состоянию четверной можно выучить в любом возрасте», — сказала Туктамышева, слова которой приводит Esquire.

Отметим, сейчас Елизавета Туктамышева тренирует четверные тулуп и сальхов, чистое исполнение четверного тулупа было у фигуристки только на тренировках.

Напомним, Туктамышева не смогла отобраться в состав российской команды на чемпионат Европы. Сборная формировалась по итогам чемпионата России, который состоялся в Красноярске в конце декабря минувшего года. В команду попали три воспитанницы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Туктамышева заняла четвертое место и стала первой запасной.