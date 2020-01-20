Согласно новым данным чемпионской гонки АТР, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку списка.

Россиянин уступает 165 очков сербскому теннисистку Новаку Джоковичу, но у него на 205 баллов больше, чем у ближайшего преследователя, испанца Роберто Баутисты-Агута.

Отметим, на прошлой неделе 22-летний Рублев стал победителем турнира в австралийской Аделаиде.

Другой россиянин, Даниил Медведев, потерял три позиции и занял седьмое место. В общем рейтинге ATP он идет на четвертой позиции.

Третья ракетка России Карен Хачанов идет на восемнадцатой строчке, а Аслан Карацев, который сумел подняться на 168 позиций, — 55-ю. Еще один представитель России Евгений Донской опустился на десять позиций и теперь идет на 74-м месте.