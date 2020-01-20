Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о поведении Дональда Серроне в поединке против Конора Макгрегора.

По словам Шлеменко, у него было впечатление, что спектакль играл именно Серроне. Российский боец увидел у американца явное нежелание драться, и, по мнению Шлеменко, это было заметно. Россиянин заявил, что еще на пресс-конференции заметил, что Серроне слишком подавлено выглядит.

Шлеменко отметил, он не утверждает, что бой договорной, однако считает, что Серроне дрался безвольно и бесхарактерно.

«Он просто вышел, чтобы забрать чек и уйти. Судя по тому, как Ковбой дрался, Хабиб оказался прав, назвав его очкошником. Может быть, он знал больше нас», – сказал Шлеменко, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал видео о Дональде Серроне в Instagram. Нурмагомедов сделал в «сториз» репост видео, в котором рассказывалось о страхах Серроне перед боями, и подписал: «Мышление очкошника».