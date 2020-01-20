На главном стадионе начавшегося Australian Open, «Арене Рода Лэйвера», открылись два гендерно-нейтральных туалета.

На табличке перед уборными написано «Туалеты для всех гендеров». Кроме того, оставлены пояснения: «Пожалуйста, пользуйтесь уборными, в которых вам наиболее комфортно. Этими туалетами могут пользоваться все – независимо от гендерной идентичности».

Помимо туалетов с нововведениями, на арене функционируют привычные мужские и женские уборные.

Ранее стало известно, что встречи первого круга Australian Open были прерваны из-за дождя. Продолжаются только те матчи, которые проходят на кортах с крышей.

Отметим, Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля, призовой фонд турнира в Мельбурне составляет 43 миллиона долларов.

В прошлом году победителем мужских соревнований стал серб Новак Джокович, среди женщин победу одержала японка Наоми Осака.