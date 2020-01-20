В матче первого круга Australian Open 15-летняя американка Кори Гауфф одержала победу в двух сетах над 39-летней соотечественницей Винус Уильямс.

Счет по сетам — 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась один час и 40 минут. За это время Гауфф совершила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Ее соперница провела шесть эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк из двух возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Кори Гауфф предстоит встретиться с румынской теннисисткой Сораной-Михаэлой Кырстей, которая в двух стеах обыграла чешку Барбору Стрыцову — 6:2, 7:6 (7:5).

Кроме того, Гауфф предстоит парный матч вместе с Кэти Макналли против Каролины Муховой и Жиль Белен Тайхманн.