Немецкий полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением об истории взаимоотношений между Россией и Германией.

По словам Шюррле, он обращает не много внимания на происходящее вокруг. Футболист видел мельком по ТВ парад на Красной площади, а фильмы про войну не смотрел.

Немецкий футболист отметил, что если в России события Второй мировой из года в год вспоминают, то в Германии их хотели бы поскорее забыть, потому что это темный и тяжелый период в истории страны. Шюррле добавил, что немцы давно осознали свои ошибки и с тех пор очень изменились.

«Германия показала миру, что может быть совсем другой, дружественной, гостеприимной. А что было в прошлом, в прошлом и должно остаться», — сказал Шюррле, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, Андре Шюррле провел в составе «Спартака» 13 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи.

После 19 матчей команда Доменико Тедеско занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка и отставая от зоны еврокубков на 12 баллов.