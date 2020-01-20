Певец, автор песен и композитор Юрий Лоза раскритиковал комментатор Дмитрия Губерниева за работу на эстафетной гонке.

По словам Лозы, если бы проводился конкурс за звание «Мистер оптимизм», его бы выиграл Дмитрий Губерниев. Певец обосновал это тем, что во время комментирования эстафеты Губерниев оптимистично отозвался об одном из биатлонистов, несмотря на то, что он плохо выступил в индивидуальных гонках. Лоза задался вопросом, в чем логика, и почему спортсмен, в конце любой дистанции переходящий с бега на шаг, может внезапно обогнать всех в эстафете.

«Каких таких блестящих результатов ждёт Губерниев, если у нашего парня умения и сил не прибавилось, а мастеровитые соперники всё так же рвутся к победе? Дима, мне кажется, пора уже кончать с безудержным восторгом и называть вещи своими именами!» — пишет Лоза на у себя на странице в Facebook.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов снова дал отзыв на работу Дмитрия Губерниева, работавшего на женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В этот раз комментирий Тихонова вышел более позитивным.