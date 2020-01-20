В Магадане снимается фильм о президенте Федерации лыжных гонок и главном тренере сборной России Елене Вяльбе.

Как сообщает сайт правительства региона, для съемок киноленты проходит кастинг юных актеров. Отмечается, что идет поиск трех актеров — мальчика от 10 до 12 лет, а также двух девочек от 8 до 15 лет, которые должны уметь хорошо стоять на лыжах и играть в хоккей. Известно, что актеры будут играть персонажей картины в детстве — друзей и знакомых главной героини.

Отметим, в данный момент у фильма уже есть сценарий, а съемочный процесс стартует в феврале-марте 2020 года. Сюжет должен начаться на Магадане, в городе, в котором родилась Елена Вяльбе, а завершится на чемпионате мира в Тронхейме-1997.

Ранее Елена Вяльбе поделилась мнением об актрисе Ольге Лерман, которая сыграет ее в фильме «Белый снег».