Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился мнением о расширении российской премьер-лиги.

По словам Алаева, работа по изменению формата РПЛ идет давно, обсуждается много различных вариантов. Генеральный секретарь отметил, что для большинства клубов Лиги, кроме тех, кто выступает в Европе, весь сезон состоит из 31-32 игр, и это слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными.

Алаев добавил, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией нужно иметь хотя бы 25 клубов, соответствующих по инфраструктурным и финансовым критериям уровню чемпионата. Однако Алаев отметил, можно констатировать, что сейчас экономической базы для такой реформы нет.

«Не считаю, что из пирамиды российского футбола можно просто так взять и вынуть основной турнир, переформатировав его подобным образом. Подобные изменения затронут и ФНЛ, и ПФЛ, и Кубок России. В общем, вопросов много. Если РПЛ решит вынести свое предложение на исполком, то все вместе его обсудим», — сказал Алаев, слова которого приводит «РИА Новости».

Отметим, большинство представителей клубов российской премьер-лиги во время заседания общего собрания выступило за расширение чемпионата России с 16 до 18 команд. Против данной реформы проголосовали только московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Ранее мнением об инициативе поделилились гендиректор «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн.