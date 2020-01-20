Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможной реформе Кубка России по футболу.

По словам Алаева, реформа подразумевает групповой этап перед стадией плей-офф, за счет чего можно как решить задачу по увеличению числа матчей, так и поднять интерес к футболу в регионах, ведь командам ФНЛ и ПФЛ предстоят встречи с клубами РПЛ.

Алаев отметил, что клубы будут мотивированы за счет коммерческой составляющей, будут увеличены выплаты за удачное выступление.

«Мы благодарны клубам за то, что они поддержали принципиальную смену формата Кубка России», — сказал Алаев, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее Алаев поделился мнением о расширении российской премьер-лиги. Большинство представителей клубов российской премьер-лиги во время заседания общего собрания выступило за расширение чемпионата России с 16 до 18 команд. Против данной реформы проголосовали только московский «Спартак» и петербургский «Зенит».