Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий просмотр в казанском «Рубине», поделился мнением о выступлении президента РФ Владимира Путина.

По словам Тарасова, многие шутят о том, что скоро он станет отцом-героем, а его жена получит материнский капитал. Футболист отметил, он рад, что на фоне плохих новостей кто-то еще понимает, что залог будущего — это любовь и дети. Игрок добавил, что последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным.

«Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее. Правда, помимо семейных тем, в последние пять минут навел и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты», — заявил Тарасов в своем Instagram.

Футболист также добавил, для него важно, что президент говорил о детях, для него это значит, что он и Владимир Путин смотрят в одну сторону.

Напомним, Дмитрий Тарасов с июня 2019 года находится без клуба после окончания контракта с московским «Локомотивом». Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо». В данный момент футболист находится на сборе с «Рубином».