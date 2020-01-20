В Катаре состоится товарищеский матч между местным «Аль-Увайнахом» и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая пройдет на стадионе «Эспайр» в Дохе, начнется в 17:00 по московскому времени.

Отметим, сбор петербургского клуба в Катаре завершится 25 января. В ходе него команда Сергея Семака сыграет еще один товарищеский матч — против «Зальцбурга» в завершающий день.

На втором сборе в Испании петербуржцы сыграют с люксембуржским «Дюделанжем», а на третьем сборе в Турции сине-бело-голубые встретятся с казахстанским «Кайратом» и минским «Динамо».

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги с 45 очками, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин вновь отличился на тренировочном сборе сине-бело-голубых в Катаре.