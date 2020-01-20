Российская биатлонистка Евгения Павлова не войдет в состав сборной для участия в этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Об этом сообщает Союз биатлонистов России, слова которого приводит ТАСС. Отмечается, что это изменение остается единственным: в Поклюку отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.
Ранее Павлова выступила в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она получила такую возможность после удачных выступлений на этапах Кубка IBU. Старт в Рупольдинге стал первым для Павловой, так как она не сумела отобраться в сборную в начале сезона.
В мужской сборной также есть одна замена: вместо Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира, на этапе Кубка мира выступит Кирилл Стрельцов.
Отметим, этап КМ в Словении будет проходить с 23 по 26 января.
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