Российская биатлонистка Евгения Павлова не войдет в состав сборной для участия в этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Об этом сообщает Союз биатлонистов России, слова которого приводит ТАСС. Отмечается, что это изменение остается единственным: в Поклюку отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.

Ранее Павлова выступила в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она получила такую возможность после удачных выступлений на этапах Кубка IBU. Старт в Рупольдинге стал первым для Павловой, так как она не сумела отобраться в сборную в начале сезона.