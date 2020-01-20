Хорватский полузащитник итальянской «Аталанты» Марио Пашалич может быть выкуплен бергамасками у лондонского «Челси».

Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter. По информации источника, руководство «Аталанты» приняло решение активировать пункт в арендном соглашении о выкупе Пашалича за 15 миллионов евро. Отмечается, что футболисту клуб хочет предложить контракт до 2024 года, а переговоры находятся в стадии завершения.

Напомним, в сезоне-2017/18 Марио Пашалич играл в составе московского «Спартака» на правах аренды. С клубом он стал бронзовым призером российской премьер-лиги.

Отметим, «Аталанта» взяла в аренду хорватского футболиста у «Челси» летом 2018 года. В нынешнем сезоне Пашалич провел 24 встречи во всех турнирах, сумел забить шесть мячей и отдать три результативные передачи.