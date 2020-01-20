Налоговая оштрафовала Российское антидопинговое агентство из-за нарушений в контракте с WADA.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, договор о консультировании две организации заключили в 2016 году. Отмечается, что РУСАДА должно было заплатить 400 тысяч долларов, однако после допингового скандала о выплатах забыли. Также сообщается, что договор должны были исполнить до июня 2017, но средства переведены не были, и на защиту WADA встала московская налоговая инспекция №14, которая выписала РУСАДА штраф в 135 тысяч рублей. Российское антидопинговое агентство пыталось оспорить штраф, но Арбитражный суд признал, что все в рамках закона.

Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Россия не согласилась с решением и подала апелляцию.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что отправил в WADA решение о несогласии с вердиктом в отношении России. РУСАДА было лишено статуса соответствия в связи с тем, что в данных московской базы были обнаружены изменения.