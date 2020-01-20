Бывший гокипер СКА, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметил разочарования после поражения его клуба от «Коламбуса» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Решающую шайбу экс-армеецпропустил за 27 секунд до конца третьего периода.

«Я мог сыграть и лучше, а мы должны были выигрывать. Я очень расстроен, но нам надо двигаться дальше», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Всего в матче россиянин отразил 29 бросков из 31. Несмотря на поражение, Игорь был признана третьей звездой встречи.

Напомним, что свой дебютный матч в НХЛ провел российский вратарь провел 8 января. Соперником в победном матче для Шестеркина и «Нью-Йорка» было «Колорадо».