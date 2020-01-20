На следующем сборе «Зенита», который пройдет в Испании, сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Это будет шестой соперник команды Сергея Семака по тренировочным сборам. Встреча состоится 9 февраля в Бенидорме и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» сыграет с командами «Аль-Увайнах» (21 января, Доха), австрийским «Зальцбургом» (25 января, Доха), люксембургским «Дюделанжем» (1 февраля, Испания). Также «Зенит» проведет две встречи на сборе в Турции — с казахстанским «Кайратом» (17 февраля) и минским «Динамо» (22 февраля).

Отметим, что «Зенит» и ЦСКА ранее никогда не играли контрольный матчи в рамках предсезонной подготовки к чемпионату России.