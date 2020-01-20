Атакующий защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился ожиданиями от предстоящей игры против ЦСКА. «Зенит» сыграет с армейским клубом сегодня, 20 января, в 20.00 в СИБУР Арене.

По словам Холлинза, все знают, что ЦСКА — одна из лучших команд в Европы, поэтому «Зениту» быть готовыми сражаться со стартового свистка и до финального.

«Это будет физически тяжелый матч. Очень важно не терять мяч, как мы это делали в последних матчах, всем идти на подбор и быть нацеленными на мяч. Мы уже обыгрывали ЦСКА в этом сезоне, но и они обыгрывали нас, причем делали это в Санкт-Петербурге. Тренеры делают поправки, и мы тоже сделали свои. Так что давайте посмотрим, кто кого на этот раз», — приводит слова Холлинза официальный сайт «Зенита».

«Зенит» и ЦСКА провели два матча в этом сезоне. В Единой лиге ВТБ в Москве победу одержал «Зенит», а в СИБУР Арене в рамках Евролиги торжествовал ЦСКА.