Российский фигурист Артур Даниелян рассказал, как он попал к своему нынешнему тренеру Елене Буяновой.

По словам Даниеляна, его предыдущий тренер подошла к маме и сказала, что фигуристу необходимо двигаться дальше, потому что тот тренер не могла поставить Даниеляну тройной аксель и четверные прыжки. После того, как мама спросила у фигуриста, к кому он хотел бы перейти, Даниелян ответил, что к Елене Буяновой. Фигурист отметил, что заинтересовался этим тренером после Олимпиады в Сочи, вдохновившись Аделиной Сотниковой.

На вопрос журналиста, не зацепила ли его Липницкая, которая под руководством Тутберидзе взяла золото в командных соревнованиях, фигурист ответил, что он почувствовал, что надо идти к Буяновой.

Даниелян отметил, что сначала он попал на сборы к Виктору Кудрявцеву, а затем попросился на просмотр в ЦСКА, но там не было Буяновой, и он прошел просмотр у Михаила Магеровского.

«Затем я все-таки показал свои тройные Елене Германовне. Прыжки у меня были по отдельности, без каскадов. Тренировка закончилась, Елена Германовна пожала мне руку и сказала: «Увидимся в июне», — сказал Даниелян, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске победу одержал петербургский фигурист Дмитрий Алиев, тренирующийся в группе Евгения Рукавицына, а Артур Даниелян занял вторую строчку.