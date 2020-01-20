Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне.

По словам Адесаньи, ему очень понравилось, как дерется Макгрегор. Новозеландец оценил удары плечами, он заявил, что это было по-гангстерски. Также чемпион UFC в среднем весе отметил удары по голове, которые назвал отвратительными. Адесанья заявил, что он — большой фанат Макгрегора.

Боец подтвердил, что у него и ирландца одна команда менеджеров. И, по мнению Адесаньи, это хорошо, потому что если побеждает Макгрегор, то выигрывает и новозеландец, а если побеждает Адесанья, то выигрывает Конор.

«Это замечательно для нас, поскольку у нас теперь будет еще больше козырей», – сказал Адесанья, слова которого приводит ESPN.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Отметим, следующий бой Исраэля Адесаньи состоится 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 248. Претендовать на пояс новозеландца будет 42-летний кубинец Йоэль Ромеро.