Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итог первого года в составе сине-бело-голубых.

По словам Ракицкого, первый год в «Зените» он может оценить как счастливый для себя. Защитник отметил, что в новом клубе он обрел «шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков». Ракицкий подчеркунл, что он гордится поддержкой фанатов.

Защитник рассказал о кричалке «Ракицкий, гол!». Футболист признался, что когда болельщики кричат ее, футболист не может забить, потому что это его смущает.

«Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!». Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает», — сказал Ракицкий, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, Ярослав Ракицкий пополнил «Зенит» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник провел в составе сине-бело-голубых 18 матчей чемпионата России.