Четыре российских теннисиста 21 января стартуют в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

Третья ракетка России Карен Хачанов (17) проведет поединок против представителя Испании Марио Вилельи Мартинеса (196). Встреча стартует в 5:00 по московскому времени.

106-я ракетка мира Евгений Донской сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, находящимся в рейтинге WTA на 51-й строчке. Матч начнется в 6:30 по московскому времени.

Россиянин Андрей Рублев, поднявшийся на 16-е место в рейтинге АТР, сыграет со 115-й ракеткой мира, австралийцем Кристофером О’Коннелом. Начало встречи запланировано на 8:30 по московскому времени.

Первая ракетка России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо (50). Матч начнется в 11:00 по московскому времени.