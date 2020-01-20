Канадский журналист Филип Херш предложил задуматься о натурализации российским фигуристкам, которые не проходят на международные соревнования в составе сборной России.

По словам Херша, многим российским фигуристкам стоит поискать канадских предков, учитывая ужасный уровень женского катания на чемпионате Канады.

«Лизетт Туктамышевуа? Разница в том, как много прекрасных фигуристок сейчас соревнуются в России вне зависимости от места рождения», — написал журналист в Twitter.

Он добавил, что не будь ограничений по квотам, на чемпионате Европы смогли бы принять участие Туктамышева, Загитова. И тогда, по мнению Херша, россиянки заняли бы на ЧЕ первые шесть мест, или даже больше.

Напомним, Туктамышева не смогла отобраться в состав российской команды на чемпионат Европы. Сборная формировалась по итогам чемпионата России, который состоялся в Красноярске в конце декабря минувшего года. В команду попали три воспитанницы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Туктамышева заняла четвертое место и стала первой запасной.