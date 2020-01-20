Шведский нападающий берлинского «Униона» Себастьян Андерссон может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Kicker. По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован не только клуб из петербурга, но и испанская «Валенсия». Отмечается, вряд ли швед уйдет из «Униона» в зимнее трансферное окно. Более того, Андерссон хотел бы играть в клубе английской премьер-лиги. Также известно, что согласно условиям контракта нападающего с «Унионом», Андерссон станет свободным агентом, если берлинский клуб вылетит из Бундеслиги. Если «Унион» сумеет остаться в первой Бундеслиге, соглашение будет продлено на год.

Отметим, Себастьян Андерссон стал футболистом «Униона» в 2018 году, когда перешел в берлинский коллектив из «Кайзерслаутерна».

В текущем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром своей команды с восемью забитыми мячами в 18 встречах Бундеслиги.