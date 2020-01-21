Девять российских теннисисток 21 января стартуют в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

Маргарита Гаспарян (100) встретится с представительницей Греции Марией Саккари, располагающейся в рейтинге WTA на 23-м месте. Матч, перенесенный из-за дождей, стартует в 2:30 по московскому времени.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сыграет с хорваткой Донной Векич, находящейся в рейтинге WTA на 20-й строчке. Матч начнется в 4:30 по московскому времени.

69-я ракетка мира Дарья Касаткина проведет матч против 11-й ракетки Мэдисон Киз из США. Игра также начнется в 4:30. Эта встреча, как и матч Гаспарян против Саккари, была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

Россиянка Людмила Самсонова (118) сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (45). Начало встречи запланировано на 6:00 по московскому времени.

Виталия Дьяченко (89) сыграет с представительницей США Даниэль роуз Коллинс, занимающей в рейтинге WTA на 20-е место. Матч запланирован на 8:00 по московскому времени.

53-й ракетке мира Светлане Кузнецовой предстоит игра против 16-й ракетки Маркеты Вондрусовой из Чехии. Встреча стартует в 9:00 по московскому времени.

Россиянка Анна Блинкова (58) встретится с итальянкой Ясмин Паолини (96). Матч начнется в 10:00 по московскому времени.

На полчаса позже запланирована игра Вероники Кудерметовой (40) и представительницы Испании Сары Соррибес-Тормо (91).

Анастасия Павлюченкова, занимающая в рейтинге WTA 30-е место, сыграет с представительницей Сербии Ниной Стоянович (85). Встреча запланирована на 13:00 по московскому времени.