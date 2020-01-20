Российская биатлонистка Ульяна Кайшева опубликовала в своем Instagram видео, на котором отображено состояние трассы в Демино.

Трасса располагается в Рыбинском районе Ярославской области. На видеозаписи можно увидеть, что трасса покрыта льдом, однако в отдельных местах прослеживаются участки земли.

Из инстаграма Ульяны Кайшевой pic.twitter.com/mFqX09Utjb — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) January 20, 2020

Отметим, на трассе в Демино будут проходить отборочные гонки на чемпионат Европы.

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Евгения Павлова не войдет в состав сборной для участия в этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Отмечается, что это изменение остается единственным: в Поклюку отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.

В мужской сборной также есть одна замена: вместо Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира, на этапе Кубка мира выступит Кирилл Стрельцов.