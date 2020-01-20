Российский биатлон последние десять лет стремительно стагнирует. Тренеры меняются по кругу, но это не помогает — спортсмены ездят с этапа на этап без особых результатов. Nevasport разбирает, что не так в нашем биатлонном королевстве.

Несовпадение целей

У спортсменов высокого уровня всегда должна быть цель. Это правильно — ставить цель на сезон, на этап, на отдельное соревнование и даже на тренировку. Ставят ли в российском биатлоне цели? Возможно. Но что точно — они не совпадают с теми ожиданиями, которые есть у потребителей биатлонных трансляций.

Российские тренеры публично заявляют: наша цель — хорошее выступление на чемпионатах Европы (!) и мира. Этапы Кубка мира — промежуточные старты. С учетом этого тезиса строится вся подготовка.

Однако в глазах общественности стабильно-высокое выступление на Кубке мира всегда было показателем успешности по ходу всего сезона. Плохое выступление — показатель слабости. И все бы ничего, но спортсмены серьезно относятся к их публичным оценкам и тяжело воспринимают критику. А сами тренеры также делают выводы на основании этапов.

Да и вообще: чемпионат мира — это 3 недели, по ходу которых может случится все что угодно. Делать на них ставку в процессе сезона, минуя другие 9 месяцев подготовки — сомнительная роскошь. А потом тренеры удивляются, что российские спортсмены на этапах Кубка мира «не могут показать «морально-волевые качества».

Нечеткие планы подготовки

Вот прямая речь шефа сборной России по биатлону Сергея Белозерова, который объясняет причины неудач на январских этапах. Человека, все указания которого, по идее, должны выполняться беспрекословно.

«После этапа в Анси почти все ненадолго разъехались по домам, заверив, что найдут возможность делать работу там. Я сбросил ребятам планы – низкоинтинсивные циклические нагрузки большого объема. Как оказалось, не все смогли эту работу выполнить; исключение – разве что Гараничев.

3 января на сборе в Обертиллиахе я провел ступенчатый тест, чтобы оценить аэробную составляющую, и мне многое стало понятно. Сейчас мы видим результат этих недоделок».

То есть, старший тренер сборной России дает задания — конкретный план по нагрузкам. А его выполняет только один Гараничев. При этом все это выносится в прессу.

Фокус на отвлекающих факторах

За последние два месяца мы чего только не слышали из уст тренеров и руководителей российского биатлона, объясняющих причины неудач. И шлифт-машины нет, и патроны плохие, и ветер. Долги СБР, переезды, акклиматизация. Целый букет внешних факторов — того, на чем успешный спортсмен фокусироваться точно не должен.

Причины любой победы и любого поражения всегда внутри самого спортсмена. А чтобы избавиться от продолжительной серии неудач — первым шагом будет взять ответственность на себя и признать слабости. Сконцентрироваться на том, что ты можешь контролировать.

Все эти причины — отвлекающие факторы, контроль над которыми спортсмен взять не в состоянии. Своими публичными высказываниями тренеры же, напротив, постоянно смещают фокус с биатлонистов, тем самым оправдывая их слабые выступления.

Отсутствие единства

Для успешного функционирования любой команды необходимо единство в коллективе. Единство — в мнениях, в планах, в действиях. В российском биатлоне распространено вмешательство личных специалистов. Тренер Евгения Гараничева (Кугаевский) и Александра Логинова (Касперович) всегда будут преследовать свои личные цели, а потому отсутствие информирования о подготовке их спортсменов — обычная практика.

Вот свежий пример. И снова старший тренер Белозеров. Оказывается, шеф сборной России не знал, что лучший биатлонист сборной Логинов пропустит октябрьский сбор в Рамзау. Об этом ему сообщили накануне. О каком единстве может идти речь?

Не доверяют одни, сложно ждать доверия и от другого. Слова Белозерова выдают обиду: «Они с Касперовичем сказали, что с планом все в порядке, работа у них будет. У нас доверительное общение, поэтому дальше я лезть не стал. Как эта работа была выполнена в октябре? Думаю, не совсем качественно».

Отношение между тренерами внутри коллектива — лишь конкретная модель. А что происходит в руководстве и тех, кто его критикует?

Оправдания как шоу

Более 10 лет назад российские биатлон крепко завоевал популярность среди болельщиков, а значит, стал привлекать большие телевизионные рейтинги. Биатлон начали смотреть бабушки и домохозяйки, а комментировать его стал Дмитрий Губерниев. Редакционная политика биатлонных трансляций избрала очевидную направленность — максимум шоу, желтизны и внимания к самим биатлонистам. Оправдания российских биатлонистов за неудачное выступление в прямом эфире российского канала — вещь теперь повсеместная.

Но как они влияют на российских спортсменов? Нравится ли им эти публичные исповеди о том, что получилось, а что не удалось? Мечтают ли они оказаться рядом с Заниным и Трифановым, задающим вопросы после очередной гонки?