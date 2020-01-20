Чемпион мира WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил о желании провести поединок с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

По словам Бетербиева, ему интересен бой с Альваресом. Россиянин отметил, что симпатизировал мексиканцу еще до того, как тот пришел в полутяжелый вес и побил Ковалева.

«Он мне нравится как боксер, у него заметен интеллект. Он все просчитывает на ринге и все делает красиво», – сказал Бетербиев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, 2 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялась титульная встреча в полутяжелом весе в рамках профессионального турнира по боксу. Бились россиянин Сергей Ковалев и Сауль Альварес. Мексиканец одержал победу в одиннадцатом раунде. Позже Альварес отказался от титула чемпиона мира по версии WBO, который завоевал в поединке с Ковалевым.

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика в бое за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Поединок прошел в США и завершился в десятом раунде техническим нокаутом.