Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник прокомментировал мнения общественности о том, что бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне мог быть договорным.

По словам Олейника, пытаться унизить Серроне такими словами могут только слабаки и ничего не смыслящие в единоборствах люди. Россиянин отметил, он видел Серроне после боя, и американец был очень разбит.

Олейник добавил, что в жизни бывает все что угодно. Он считает, что могут договориться соотечественники или одноклубники, а деньгами можно запугать на любом уровне.

«Однако то, что конкретный бой Макгрегора и Ковбоя был куплен, — абсолютно глупая мысль», – сказал Олейник, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

В рамках этого же турнира Алексей Олейник одержал победу над представителем США Морисом Грином. Поединок завершился уже во втором раунде — после того, как российский боец провел болевой прием.