Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах Александра Кокорина в основной команде.

По мнению Радимова, Кокорин сможет вернуться на прежний уровень после такой долгой паузы.

Главный тренер «Зенита-2» считает, что нападающий останется таким же человеком. Радимов отметил, что Кокорин — прекрасный футболист.

«Его гол через себя на сборах «Зенита»? Я считаю, что он вновь заиграет, как и прежде», — сказал Радимов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Кокорин вернулся в состав «Зенита» осенью минувшего года, однако пока не принял участие ни в одном официальном матче. Футболист вышел на свободу по УДО, но не смог присоединиться к «Зениту»в чемпионате России, так как клуб не успел заявить его на сезон. Игрок сможет помочь команде после зимней паузы.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не готов ни продать Кокорина, ни отдать в аренду.