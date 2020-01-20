Российская фигуристка Александра Трусова намерена исполнить в произвольной программе на чемпионате России пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц и два тулупа, один из которых — в каскаде с тройным сальховом через ойлер. В короткой программе спортсменка готовится прыгнуть тройной аксель.

Напомним, аналогичный контент Трусова заявляла на финал Гран-при в Турине и чемпионат России в Красноярске. На финале Гран-при она первой в истории прыгнула четверной флип на соревнованиях.

Другая ученица Тутберидзе, Анна Щербакова, заявила три четверных в произвольной программе: лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом, а Алена Косторная исполнит тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом, в произвольной.

Отметим, турнир будет проходить в период с 20 по 26 января в австрийском Граце. Состав был сформирован согласно спортивному принципу: на чемпионате Европы выступят все призеры российского турнира.