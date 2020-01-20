Нападающие петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин устроили соревнование по забрасыванию бутылки в мусорку.

На сборе сине-бело-голубых в Дохе футболисты решили выяснить, кто из них более точен в забрасывании бутылки в мусорную корзину. Попытка капитана сборной России увенчалась успехом, а после броска вернувшегося в стан петербуржцев Кокорина бутылка ударилась о край урны и улетела в сторону.

Напомним, Кокорин вернулся в состав «Зенита» осенью минувшего года, однако пока не принял участие ни в одном официальном матче.

Отметим, 21 января в Катаре состоится товарищеский матч между местным «Аль-Увайнахом» и петербургским «Зенитом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Эспайр» в Дохе, начнется в 17:00 по московскому времени.