Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении сборной России в текущем сезоне.

По словам Резцовой, большая часть сезона прошла, однако она не видела каких-то выводов от тренера, президента или спортсменов.

«И лыжи у нас не едут, и шлифовальной машинки нет, и погода мешает – смешно, все же в равных условиях бегут. Какие-то отговорки, но надеемся на лучшее всегда», — сказала Резцова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Она добавила, что у россиян бывают удачные гонки, но в целом сборная выступает слабо, и это относится и к мужчинам, и к женщинам.

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Евгения Павлова не войдет в состав сборной для участия в этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Отмечается, что это изменение остается единственным: в Поклюку отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.

В мужской сборной также есть одна замена: вместо Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира, на этапе Кубка мира выступит Кирилл Стрельцов.