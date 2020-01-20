Александр Кокорин кудесничает на сборе «Зенита» в Катаре. Гол, облетевший интернет: Кокорин забивает через себя после подачи Мака. Кокорин, не Златан. Долгой паузы в карьере словно и не было.

Конечно же, рано делать какие-то выводы. Что-то можно будет говорить об игре Кокорина лишь по первым товарищеским матчам. Пусть хоть каждую тренировку забивает через себя.

Однако боевая готовность Кокорина бросается в глаза. Он очень хочет провести вторую часть российского сезона на отлично. И это тот момент, когда его желания совпадают с возможностями. Вот несколько тезисов:

1. Талант Кокорина всегда был очевиден. Он очень хорошо бежал, был техничен, высоко прыгал, искусно бил по воротам. На уровне России — это топ-игрок. Чтобы стать топовым и на уровне Европы, Кокорину не хватало ментальной части. Голова не позволяла ему быть стабильным игроком, реализовывать голевые моменты и не теряться в ситуациях, когда обстоятельства складываются против тебя.

Талант был, но он никогда не разматывался на полную катушку. После событий последних полутора лет характер футболиста не мог не закалиться. То, что нас не убивает — делает сильнее. Это точно про ситуацию Кокорина. В этой связи от него стоит ждать реализации всех заложенных способностей, а они весьма велики.

2. Медицинский вопрос решен: Кокорин очень здорово подводил себя индивидуально, занимаясь в тренажерном зале еще во время заключения. Колено выдержало. А вынужденная пауза в связи с опозданием в дозаявке игрока позволила не торопясь подвести Кокорина в форму. Форвард здоров и не имеет никаких проблем. Внутри же масса нереализованных амбиций.

3. У Кокорина много дополнительных мотивов хорошо играть за «Зенит». Здесь целый комплекс одновременно влияющих причин. Это и благодарность «Зениту» за то, что клуб поддержал его в тяжелый момент. Желание доказать, что известная ситуация не требовала таких жестких мер и что она его не сломила. Есть и потребность проявить себя в качестве возможного игрока сборной России, чтобы принять участие в Евро, ведь предыдущий был провальным и запомнился для него шампанским в Монако. А ЧМ-2018 форвард обидно пропустил, порвав «кресты».

4. Можно не сомневаться во внешней поддержке Кокорина как среди болельщиков, так и в СМИ. Это значит, что каждое касание мяча Кокориным на первых порах будет встречаться одобрительным гулом — русский народ любит плохих героев. Пресса же не будет наделять Кокорина гнетом ожиданий.

Форвард в идеальной ситуации, чтобы показать себя: от него никто ничего не ждет и нет необходимости давать результат. Даже командный: «Зенит» не имеет проблем в чемпионате России и вряд ли растеряет 10-очковый отрыв. Остается получать удовольствие от футбола — именно этого он был лишен последние два года.